В Одинцовском районе Подмосковья застрелен лидер харьковской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин, передает Life.
Трагедия произошла в ресторане «Ветерок» в элитном поселке Горки-2. Неизвестные открыли огонь по двум посетителям заведения, которыми оказались Жилин и его напарник. Лидер харьковского Антимайдана погиб, его знакомый госпитализирован с тяжелыми ранениями. Киллерам удалось скрыться на двух автомобилях - такси «ниссан» жёлтого цвета и иномарке тёмного цвета.
Отметим, что Евгений Жилин получил широкую известность в ходе событий Евромайдана и Русской Весны в Харькове и на Донбассе. На базе донецкого отделения «Оплота», которым руководил Александр Захарченко, весной 2014 года образовалось одноименное подразделение армии Донецкой Народной Республики.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".