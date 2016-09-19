Вне зависимости от исхода президентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября 2016 года, третья мировая война неизбежна, считает директор Российского института стратегических исследований (РИСИ), генерал-лейтенант СВР, историк Леонид Решетников.
Об этом эксперт рассказал в интервью телеканалу «Царьград».
По мнению Решетникова, возможны три сценария, каждый из которых неизбежно ведет к третьей мировой войне.
«Первый: победа Дональда Трампа. Но так как изначально Трамп не настроен к вооруженному конфликту с Россией, и не сможет остановить уже начавшуюся войну, то глобалисты постараются развязать ее еще до выборов. Второй: победа Хиллари Клинтон. Агрессивная милитаристка, сторонница либеральной идеологии, она или развяжет, или продолжит уже начавшуюся войну. Третий: из-за начавшейся войны будет введен режим чрезвычайного положения, выборы будут отложены, продолжится президентство Барака Обамы. Возможен еще один, не такой очевидный, но тоже вероятный сценарий – устранение глобалистами Дональда Трампа как неугодного кандидата. История знает подобный прецедент: в ноябре 1963 года по политическим причинам был убит президент Джон Кеннеди», - высказал свою точку зрения Решетников.
Эксперт не сомневается в том, что военная провокация США против сирийской армии, в результате которой погибли 63 сирийских военнослужащих, нацелена как раз на развязывание полномасштабной войны.
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