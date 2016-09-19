Сирия выходит из одностороннего режима прекращения огня
Введенный в Сирии 12 сентября 2016 года режим прекращения огня между силами правительственной армии и боевиками так называемой «умеренной оппозиции» соблюдала только сирийская арабская армия (САА). «Умеренные» исламисты напротив готовились к наступлению, объединившись при этом с террористами запрещённой в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», не прекращая при этом обстрелов сирийской территории, заявил на брифинге 19 сентября начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.
По его словам, за неделю так называемого «перемирия» в результате действий «умеренных» террористов погибли 63 и получили ранения 252 мирных жителя. Потери сирийских военнослужащих составили 153 человека.
«Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий боевиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным», - подчеркнул Рудской.
Как отмечает Lenta.ru, соглашение о режиме прекращения огня было достигнуто 9 сентября 2016 года в ходе Женевской встречи глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри.
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