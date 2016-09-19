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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Подвальная правда"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Вот уже больше трёх лет Донбасс и, в частности, Донецкая народная республика, устойчиво ассоциируются с войной. Это и понятно – боевые действий продолжаются, интенсивность их, к сожалению, не спадает. К призрачной «линии соприкосновения» со стороны, подко Экономика и война
Экономика и война"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Почему, если тебе так дороги правовые принципы, ты не выступаешь в защиту, например, каких-нибудь нацболов, если тебе так уж дорога оппозиция, или обездоленных пайщиков, надутых твоими же клиентами? А чему удивляться?
«Дело Дадина» раскручивается по методике Шарпа"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Итак, восстановим события. Поздним вечером 15 июля 2015 года из Турции стали поступать тревожные события о появившейся на улицах Анкары военной техники. Так же в небе достаточно низко летали боевые вертолеты и самолеты. Позже стало известно, что в Турции Повезло с переворотом
Повезло с переворотом"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"
Власть имеет право и на диктатуру как на техническое средство для решения определенных задач «Демократия» - понятие многоликое
Демократия?!"
Материал, объект готов, нужен лишь субъект, способный начать Великое Делание Вера, воля и чудо
Дорогой Курёхина"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"

19 сентября 2016, 16:16
Президент России Владимир Путин
Путин: Попытки раскачать ситуацию изнутри провалились

Российский лидер Владимир Путин назвал итоги выборов в Государственную Думу РФ реакцией людей на внешнее давление, санкции и попытки раскачать ситуацию внутри страны.

Президент подчеркнул, что граждане России выбрали стабильность, выразив доверие правящей партии – «Единой России», несмотря на все экономические сложности, передает телеканал «Звезда».

«В условиях этих сложностей, большого количества неопределенностей, рисков люди безусловно выбирают так называемую стабильность. И доверяют ведущей политической силе, правительству. Результаты голосования это еще и реакция, наших граждан на попытку внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию изнутри», - заявил Путин в ходе совещания с членами Правительства в Кремле 19 сентября 2016 года.

Отметим, что по итогам подсчета почти 100% бюллетеней, в Государственную Думу РФ проходят четыре политические партии. С большим отрывом впереди следует «Единая Россия», получившая 54,1% голосов избирателей. На втором месте – КПРФ с 13,41% голосов. Менее чем на 0,2% голосов от коммунистов отстает ЛДПР (13,24%). Замыкает четверку лидеров «Справедливая Россия». Ей отдали свои голоса 6,19% избирателей. Явка на выборах составила 47,8%.


21 сентября 2016, 02:05
Финский правозащитник Йохан Бекман

В Финляндии ювенальные службы забрали у россиянки троих детей

Очередной инцидент с незаконным изъятием несовершеннолетних детей у матери – гражданки РФ произошёл в финском городе Сейняйоки. О происшествии сообщил правозащитник Йохан Бекман.
21 сентября 2016, 01:44
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Правительство Медведева лишило часть пенсионеров единовременной выплаты

Единовременную разовую выплату в размере 5000 рублей, принятую вместо доиндексации пенсий, получат только пенсионеры, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, информирует ИА «Новороссия».
21 сентября 2016, 01:30
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко недоволен российско-белорусскими отношениями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг острой критике политику российского правительства в отношении Белоруссии. По его словам, стороны не могут договориться о цене на газ, в результате чего Москва снизила поставки нефти в Белоруссию.
21 сентября 2016, 01:14

В ЛНР открыт Мемориал памяти жертв карательной операции киевской хунты (ФОТО)

В посёлке Видном города Луганска 20 сентября 2016 года открыт Мемориал памяти жертв украинской агрессии, сообщает ИА «Новороссия». Православный крест и памятный знак установлены на месте массового стихийного захоронения жертв киевских карателей.
21 сентября 2016, 01:01
Юлия Тимошенко

Галичане стонут под хунтой и требуют вернуть Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая на заседании в Верховной Раде, заявила, что жители Львова недовольны политикой правительства киевской хунты и характеризуют её не иначе, как «системный геноцид».
20 сентября 2016, 01:08
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Коровин: Убийство Евгения Жилина деморализует прорусское подполье

Убийство лидера харьковской пророссийской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина является сигналом российскому руководству о том, что внутриукраинское противостояние переносится на территорию России, считает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
19 сентября 2016, 20:43
Евгений Жилин

В Подмосковье убит лидер харьковского Антимайдана

В Одинцовском районе Подмосковья застрелен лидер харьковской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин, передает Life. Трагедия произошла в ресторане «Ветерок» в элитном поселке Горки-2.
19 сентября 2016, 16:56
Директор РИСИ, военный эксперт Леонид Решетников

Решетников: Третья мировая война неизбежна

Вне зависимости от исхода президентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября 2016 года, третья мировая война неизбежна, считает директор Российского института стратегических исследований (РИСИ), генерал-лейтенант СВР, историк Леонид Решетников.
19 сентября 2016, 16:32
начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской

Сирия выходит из одностороннего режима прекращения огня

Введенный в Сирии 12 сентября 2016 года режим прекращения огня между силами правительственной армии и боевиками так называемой «умеренной оппозиции» соблюдала только сирийская арабская армия (САА).
19 сентября 2016, 16:01
Экс-премьер киевской хунты Арсений Яценюк

Киевская хунта требует признания выборов в Госдуму незаконными

Киевская хунта намерена признать выборы в Государственную Думу РФ незаконными. Соответствующее постановление в Верховной Раде зарегистрировала партия «Народный фронт».
19 сентября 2016, 15:47
Президент России Владимир Путин

В России появится Министерство государственной безопасности

До 2018 года в России будет проведена масштабная реформа силовых структур, пишет «Российская Газета» со ссылкой на «Коммерсант».
19 сентября 2016, 14:04

В новую Госдуму по партспискам проходят четыре партии

В новую Госдуму по партийным спискам проходят четыре парламентские партии, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки более 93% бюлетеней, сообщает РИА Новости.
19 сентября 2016, 02:07
Самовыпилившийся замглавы администрации Порошенко Андрей Таранов

В Киеве самоликвидировался помощник Порошенко, координировавший боевиков ВСУ

В Киеве 18 сентября 2016 года погиб заместитель главы администрации главаря киевской хунты Андрей Таранов, ответственный за координацию украинских боевиков в зоне карательной операции на Донбассе. Как пишет Газета.
19 сентября 2016, 00:34
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Состав Государственной Думы РФ не претерпит существенных изменений

В России 18 сентября 2016 года состоялись выборы в Государственную Думу VII созыва. По состоянию на 0 часов 00 минут 19 сентября 2016 года Центризбирком РФ обработал 20% бюллетеней. В парламент по-прежнему проходят четыре ведущих политических партии.
18 сентября 2016, 02:27
Глава Пентагона Эштон Картер

Пентагон: В американской агрессии против Сирии виновата Россия

Американское военное командование признало факт нанесения авиационного удара по военным объектам сирийской арабской армии (САА) в районе Дейр-эз-Зора. Однако вину за произошедшее агрессоры возложили на… Российскую Федерацию.
18 сентября 2016, 02:03
Президент Сирии Башар Асад

ВКС России отразили поддержанное американцами наступление ДАИШ на Дейр-эз-Зор

Авиаудар ВВС США по позициям сирийской арабской армии (САА) в районе города Дейр-эз-Зор спровоцировал масштабную атаку боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ) на удерживаемый сирийскими военнослужащими Дейр-эз-Зор.
18 сентября 2016, 01:42
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Маски сброшены: США вступили в войну в Сирии на стороне ДАИШ

Самолёты ВВС США нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора, где подразделения правительственных сил противостоят террористам запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» (ДАИШ).
17 сентября 2016, 22:53
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: На смену обычным войнам пришли гибридные (ВИДЕО)

В постиндустриальном обществе возникает новый способ противостояния, получивший название гибридные войны. Они включают в себя экономическую, дипломатическую, информационную составляющие.
17 сентября 2016, 03:32

Нацисты обстреляли российское посольство в Киеве (ВИДЕО)

В ночь с 16 на 17 сентября 2016 года неизвестные устроили «обстрел» посольства РФ в Киеве.
17 сентября 2016, 00:52
заместитель начальника ЦУВ ДНР, председатель ликвидационной комиссии ЦУВ ДНР Геннадий Величко

Центр управления восстановлением ДНР прекратил свою работу

Центр управления восстановлением (ЦУВ) ДНР, в обязанности которого входил контроль за поставляемой в Республику гуманитарной помощью, 15 сентября 2016 года завершил свою работу. Обязанности и полномочия ЦУВ переданы в МЧС Донецкой Народной Республики.
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