Путин: Попытки раскачать ситуацию изнутри провалились
Российский лидер Владимир Путин назвал итоги выборов в Государственную Думу РФ реакцией людей на внешнее давление, санкции и попытки раскачать ситуацию внутри страны.
Президент подчеркнул, что граждане России выбрали стабильность, выразив доверие правящей партии – «Единой России», несмотря на все экономические сложности, передает телеканал «Звезда».
«В условиях этих сложностей, большого количества неопределенностей, рисков люди безусловно выбирают так называемую стабильность. И доверяют ведущей политической силе, правительству. Результаты голосования это еще и реакция, наших граждан на попытку внешнего давления на Россию, на угрозы, санкции, на попытки раскачать ситуацию изнутри», - заявил Путин в ходе совещания с членами Правительства в Кремле 19 сентября 2016 года.
Отметим, что по итогам подсчета почти 100% бюллетеней, в Государственную Думу РФ проходят четыре политические партии. С большим отрывом впереди следует «Единая Россия», получившая 54,1% голосов избирателей. На втором месте – КПРФ с 13,41% голосов. Менее чем на 0,2% голосов от коммунистов отстает ЛДПР (13,24%). Замыкает четверку лидеров «Справедливая Россия». Ей отдали свои голоса 6,19% избирателей. Явка на выборах составила 47,8%.
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