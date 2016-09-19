Киевская хунта требует признания выборов в Госдуму незаконными
Киевская хунта намерена признать выборы в Государственную Думу РФ незаконными.
Соответствующее постановление в Верховной Раде зарегистрировала партия «Народный фронт». По словам ее лидера, экс-премьера хунты Арсения Яценюка, выборы в российский парламент проходили на «оккупированной украинской территории» – в Крыму и Севастополе.
Яценюк надеется, что принятое хунтой постановление поддержит и Генассамблея ООН, на открытии сессии которой присутствует Петр Порошенко, сообщает телеканал «Звезда».
Отметим, что Верховная Рада проголосует за предложение фракции Яценюка 20 сентября 2016 года.
Напомним, что по итогам всенародного референдума 16 марта 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией. Результаты народного волеизъявления крымчан не признаются киевской хунтой и ее западными спонсорами.
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