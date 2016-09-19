В России появится Министерство государственной безопасности
До 2018 года в России будет проведена масштабная реформа силовых структур, пишет «Российская Газета» со ссылкой на «Коммерсант».
В частности, на основе ФСБ будет создано Министерство государственной безопасности (МГБ), в состав которого войдут Федеральная служба охраны (ФСО) и Служба внешней разведки (СВР).
Также отмечается, что Следственный комитет России может быть включен в состав Генеральной прокуратуры. Есть планы по упразднению МЧС и разделению его структур между Министерством обороны и МВД.
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