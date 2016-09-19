В Киеве самоликвидировался помощник Порошенко, координировавший боевиков ВСУ
В Киеве 18 сентября 2016 года погиб заместитель главы администрации главаря киевской хунты Андрей Таранов, ответственный за координацию украинских боевиков в зоне карательной операции на Донбассе.
Как пишет Газета.Ru, гидроскутер, которым управлял Таранов, допустил роковое столкновение с другим плавсредством.
По словам пока еще живого советника ПорошенкоЮрия Бирюкова, гибель Таранова – огромная утрата для украинских карателей, так как его опыт был бесценным.
«Мы с ним вместе два года постоянно сталкивались и работали по направлению связки Минобороны и АП. Для меня это ужасная, невероятная какая-то новость», — цитирует Бирюкова ИА «Новороссия».
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