Состав Государственной Думы РФ не претерпит существенных изменений
В России 18 сентября 2016 года состоялись выборы в Государственную Думу VII созыва.
По состоянию на 0 часов 00 минут 19 сентября 2016 года Центризбирком РФ обработал 20% бюллетеней. В парламент по-прежнему проходят четыре ведущих политических партии. Почти половину (49,79%) голосов избирателей получает «Единая Россия». За второе и третье место конкурируют ЛДПР (15,68%) и КПРФ (15,29%). Разрыв между ними составляет менее 0,4% в пользу сторонников Владимира Жириновского. На четвертом месте «Справедливая Россия», получившая 6,45% голосов избирателей.
В пятерку также попадает политическая партия «Коммунисты России» (2,69%). Затем идут Российская партия пенсионеров за справедливость (1,88%) и «Родина» (1,4%). Среди явных аутсайдеров выборов партии пятой колонны «Яблоко»(1,39%) и «Парнас» (0,64%). Явка на выборах депутатов Государственной Думы, по данным ЦИК, составила 39,37%.
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