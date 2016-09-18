Пентагон: В американской агрессии против Сирии виновата Россия
Американское военное командование признало факт нанесения авиационного удара по военным объектам сирийской арабской армии (САА) в районе Дейр-эз-Зора. Однако вину за произошедшее агрессоры возложили на… Российскую Федерацию.
Представители Пентагона утверждают, что информировали Москву о предстоящей операции, которая якобы должна была проводиться против боевиков группировки ДАИШ (запрещена в РФ).
«Место удара находится в районе, где [западная]коалиция наносила удары в прошлом, и члены коалиции в объединенном центре военных операций ранее информировали российских коллег о предстоящем авиаударе», - заявили в американском военном командовании.
Американцы попытались оправдаться, заявив, что прекратили авианалеты, как только узнали, что в этом районе находятся подразделения сирийской правительственной армии. При этом никаких извинений Дамаску они не принесли, пообещав рассмотреть обстоятельства инцидента, «чтобы увидеть, можно ли извлечь из этого уроки».
Вместе с тем, в Министерстве иностранных дел РФ опровергли заявления Пентагона о том, что Россия была проинформирована о готовящихся авиаударах западной коалиции по Дейр-эз-Зору.
«Я хочу отметить, что американцы подобных планов не озвучивали. Более того, не было даже намеков на проведение операций в этом районе», - отметила официальный представитель дипломатического ведомства Москвы Мария Захарова, обвинив Соединённые Штаты в целенаправленной поддержке ДАИШ.
В свою очередь начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что инцидент в районе Дейр-эз-Зора произошёл вследствие «незнания коалицией, возглавляемой США, обстановки в регионе и ее нежелания координировать свои действия с РФ», передаёт телеканал «Звезда».
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