ВКС России отразили поддержанное американцами наступление ДАИШ на Дейр-эз-Зор
Авиаудар ВВС США по позициям сирийской арабской армии (САА) в районе города Дейр-эз-Зор спровоцировал масштабную атаку боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ) на удерживаемый сирийскими военнослужащими Дейр-эз-Зор.
По официальным данным из штаба САА, в результате действий авиации американских агрессоров сирийская правительственная армия потеряла 160 человек, в том числе 62 - безвозвратно. Также сирийцы лишились трех танков, трех боевых машин пехоты, четырех минометов и одной зенитной установки. Этого было достаточно, чтобы исламисты немедленно начали штурм Дейр-эз-Зора. Сдержать атаку террористов ДАИШ сирийским военным удалось только после того, как на помощь им пришла авиация ВКС России, передаёт телеканал «Звезда».
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