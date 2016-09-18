Маски сброшены: США вступили в войну в Сирии на стороне ДАИШ
Самолёты ВВС США нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора, где подразделения правительственных сил противостоят террористам запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» (ДАИШ).
По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в результате четырёх авиаударов погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 получили ранения.
В Дамаске расценили произошедшее как открытую вооруженную агрессию США в отношении Сирии.
По информации РИА Новости, Россия экстренно созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с агрессивными действиями американских террористов. Оно должно начаться 18 сентября 2016 года в 2-00 по московскому времени.
«Мы требуем от Вашингтона объяснений, полных и детальных. Это объяснения должны быть даны в Совбезе ООН», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Все это, конечно, наводит на мысль, что Вашингтон, взявший на себя обязательства по отмежеванию террористов от так называемой умеренной оппозиции просто уходят от выполнения обещанного или уже бессильны выполнить взятые на себя обязательства. Если раньше у нас были подозрения, что таким образом выгораживается "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ), то теперь, после сегодняшних ударов по сирийской армии, которая сражалась с ИГИЛ, мы приходим к страшному для всего мира выводу о том, что Белый дом защищает именно ИГИЛ», - добавила дипломат.
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