Макеева: На смену обычным войнам пришли гибридные (ВИДЕО)
В постиндустриальном обществе возникает новый способ противостояния, получивший название гибридные войны. Они включают в себя экономическую, дипломатическую, информационную составляющие. Если таковые не срабатывают, то они перерастают в горячую фазу, считает эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева.
«Как пишет Перкинс в своей книге “Исповедь экономического убийцы”, информационную войну можно даже не начинать, если руководство страны можно купить. Это неоднократно делалось Западом. В частности, подкупались бывшие советские элиты. Если такой ход не удается, далее в ход идут дипломатические методы, экономическое давление, сетевые технологии», - заявила Макеева в беседе с журналистами издания Anna News.
По словам политолога, активно происходит осетевление многих традиционных структур. Обработка людей происходит годами при помощи информационно-психологических операций (ИПО). Идет сознательная дезинформация, которая потом опровергается, но осадок остается. В конечном итоге, под давлением этого потока дезинформации у человека назревает решение выйти на улицу. Через соцсети происходит координация, и в итоге организуется майдан. В определенный момент ситуация выходит из-под контроля, появляются неизвестные снайпера, как это было в Киеве, и большое количество погибших. Так реализуется технология «цветных революций», подытожила Макеева.
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