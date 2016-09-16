Макеева: Выборы – повод для включения в состав России новых территорий
Эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева поделилась с читателями своего блога в Facebook соображениями о предстоящих 18 сентября 2016 года выборах в Государственную Думу РФ.
По словам Макеевой, на выборы она пойдет. Что касается непосредственно голосования, то здесь эксперт видит два варианта.
«За Марию Катасонову. Она - мой друг. Вместе были на акциях, ездили в Донецк, много общаемся на все темы. И я знаю её, как искреннего человека, для которого Россия, Русский мир, Русская цивилизация - абсолютная ценность. Её убеждения - это мои убеждения. И именно отстаивать их Мария идёт в Государственную думу РФ», - пишет Макеева, поясняя, что это наиболее вероятный сценарий.
Отметим, что Мария Катасонова баллотируется в депутаты Государственной Думы РФ от партии «Родина» по 208-му Центральному одномандатному округу города Москвы.
«Но есть и другой вариант. Он утопичен. Но почему-то хочется хоть немного потешить себя надеждой. Если за оставшиеся дни произойдёт нечто... Например, увеличение территории РФ - я проголосую за “Единую Россию”. И многие так сделают», - считает эксперт.
«Если каждый раз к выборам территория РФ будет прирастать - это уже повод их проводить», - заключает Макеева.
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