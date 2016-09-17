Нацисты обстреляли российское посольство в Киеве (ВИДЕО)
В ночь с 16 на 17 сентября 2016 года неизвестные устроили «обстрел» посольства РФ в Киеве.
Как видно на опубликованных порталом Life Новости кадрах, украинские нацисты дали залп салюта и бросили петарды прямо в здание российской дипмиссии на Воздухофлотском проспекте, после чего скрылись с места происшествия.
Напомним, что 18 сентября 2016 года в России состоятся выборы в Государственную Думу. Несмотря на запрет киевской хунты проводить голосование на территории бывшей Украины, избирательные участки могут быть открыты в посольстве РФ в Киеве и в генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".