Центр управления восстановлением ДНР прекратил свою работу
Центр управления восстановлением (ЦУВ) ДНР, в обязанности которого входил контроль за поставляемой в Республику гуманитарной помощью, 15 сентября 2016 года завершил свою работу.
Обязанности и полномочия ЦУВ переданы в МЧС Донецкой Народной Республики.
«Согласно Постановлению Совета Министров от 25 июня 2016 года № 8-8 Центр управления восстановлением ДНР проходит ликвидационный период. Это производится с целью оптимизации и урегулирования деятельности органов исполнительной власти по вопросам работы с гуманитарными грузами на территории Республики. Такие перемены не повлияют на обеспечение гуманитарной помощью нуждающихся категорий граждан. Формирование списков и последующая выдача продуктовых наборов и прочей гуманитарной помощи будет продолжаться, только весь функционал, ранее выполнявшийся сотрудниками ЦУВ ДНР, возложен на Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики», - говорится на странице ведомства в социальной сети «Вконтакте».
«МЧС ДНР будет заниматься как белыми конвоями, так и адресной гуманитарной помощью – целёвкой. Так как белые конвои у нас идут от МЧС Российской Федерации, а целёвка проходит также при согласовании с МЧС РФ, было бы, наверное, правильным, чтобы у нас этим вопросом занималось Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР, а не отдельная структура, которой является ЦУВ», - заявил в интервью порталу «Евразия» заместитель начальника ЦУВ ДНР, председатель ликвидационной комиссии ЦУВ ДНР Геннадий Величко.
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