Адепты секты Мальцева готовят беспорядки после выборов в Госдуму (ВИДЕО)
Второй номер в списке партии пятой колонны «Парнас» Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников из регионов России брать открепительные удостоверения и приезжать на выборы в Москву.
Сторонники Мальцева не скрывают того, что намерены по приказу своего «фюрера» устроить беспорядки, если «Парнас» не наберет количества голосов, необходимого для прохождения в Госдуму.
«Сейчас ПАРНАС (и значит и Мальцев и другие национал-демократы) по опросам набирают 8-10% (именно за последние данные о 8% у ПАРНАСа был закрыт Левада-Центр). Для прохождения в парламент и получения там трибуны нужно не менее 5%. ПАРНАС и Мальцев проходят в Государственную Думу, если кремлины не будут мухлевать. Мы должны показать, что с нами лучше не шутить, что нас не 12 человек, и подделывать итоги выборов не следует. Вы лично, своим приездом в Москву, можете повлиять на то, пойдут ли путиноиды на фальсификацию выборов или нет, - говорится на официальной странице сторонников Мальцева в соцсети «Вконтакте».
«18 сентября - в Москве будем голосовать там, где скажет Мальцев (это не касается избирателей тех некоторых районов, где идут одномандатники от ПАРНАС, поскольку за них надо тоже проголосовать - что нельзя будет сделать по открепительному). Что и как будем делать - тоже он нам скажет на месте. Передайте эту информацию другим сторонникам ПАРНАС и Мальцева», - пишут адепты секты Мальцева.
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