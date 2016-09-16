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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Подвальная правда"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Вот уже больше трёх лет Донбасс и, в частности, Донецкая народная республика, устойчиво ассоциируются с войной. Это и понятно – боевые действий продолжаются, интенсивность их, к сожалению, не спадает. К призрачной «линии соприкосновения» со стороны, подко Экономика и война
Экономика и война"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Почему, если тебе так дороги правовые принципы, ты не выступаешь в защиту, например, каких-нибудь нацболов, если тебе так уж дорога оппозиция, или обездоленных пайщиков, надутых твоими же клиентами? А чему удивляться?
«Дело Дадина» раскручивается по методике Шарпа"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Наша позиция должна быть безупречна и привлекательна, тогда она будет сильнее в сравнении с американской, которая в основе своей лжива, порочна и абсолютно цинична «Правда» Обамы: кто же слабеет на самом деле?
Америка понимает только язык силы"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Итак, восстановим события. Поздним вечером 15 июля 2015 года из Турции стали поступать тревожные события о появившейся на улицах Анкары военной техники. Так же в небе достаточно низко летали боевые вертолеты и самолеты. Позже стало известно, что в Турции Повезло с переворотом
Повезло с переворотом"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"
Власть имеет право и на диктатуру как на техническое средство для решения определенных задач «Демократия» - понятие многоликое
Демократия?!"
Материал, объект готов, нужен лишь субъект, способный начать Великое Делание Вера, воля и чудо
Дорогой Курёхина"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Только жёстко, но адекватно отвечая на вызовы США, мы сможем остудить горячие головы в Вашингтоне, напрочь отбив всякое желание соваться к нам со своими «компроматами» Компромат на Путина как политический заказ
На Западе «разоблачения» Путина не нужны"
Но остаётся ещё идея, воодушевление и вера в победу защитников Донбасса, ведь они мобилизовались для участия в истории - Русской истории Как победить Путина или почему «Путин свергает сам себя»?
Ситуация «ни мира, ни войны» разлагает эффективнее всего"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"

16 сентября 2016, 23:41
Донецкий блоггер и журналист Надя Инди
Инди: Спартак брошен на произвол судьбы (ВИДЕО)

Посёлок Спартак в районе Донецкого аэропорта, через который уже два года проходит линия фронта, фактически оказался брошен на произвол судьбы. В настоящее время там проживают около 80 человек, в том числе двое детей школьного возраста, две пожилые женщины-инвалида и парень-инвалид. Гуманитарная помощь до жителей Спартака не доходит, отмечает активистка «Патриотических Сил Донбасса», журналист и блоггер Надя Инди, доставившая вместе с бойцами бригады «Восток» в посёлок на передовой гуманитарные гигиенические наборы, медикаменты по заявкам и канцелярию, собранные жителями РФ и активистами «Патриотических сил Донбасса».

«Примечателен тот факт (и сами жители свидетельствуют о том), что, когда весь Донецк уже якобы получал гуманитарную помощь из России - Спартак не получал ничего. Все самое тяжелое время поселок выживал лишь за счет помощи военных, которые привозили жителям "тормозки". И лишь чехи привезли им первую помощь. Вот так и бывает, что в центре Донецка самые "неимущие" скармливали каши котам и собакам (или просто бросали их у пунктов выдачи гумпомощи), а там, где она по-настоящему была нужна - ее не было», - свидетельствует Инди.

По словам одной из жительниц Спартака Веры, которая занимается административными вопросами, постоянную помощь людям оказывала администрация города Ясиноватая, пока во главе её стоял один из командиров бригады «Восток» Юрий Яненко. В марте 2016 года Яненко был снят с должности. Теперь его имя всячески пытаются очернить лизоблюдские деятели из всевозможных комиссий и подконтрольные им СМИ, пишет активистка «Патриотических сил Донбасса».

«Тогда, когда Спартаку в помощи отказывали все госслужбы Республики - им не отказывал Юрий Витальевич и еще несколько командиров "Востока" (отдельную благодарность Вера передала и командиру с позывным "Грузин"). Был даже случай, когда в три часа ночи на Спартаке пробило в результате очередного обстрела какую-то трубу, и вода хлестала по улице с мощностью 8 тонн в минуту. Так вот, МЧС Республики просто проигнорировало их обращение с просьбой о помощи, так как все вокруг уже плавало. Готово было откликнуться МЧС (!) Мариуполя (хахаха) и, конечно же, помощь оказал Яненко. Вот такой вот цирк», - заключает Инди.


17 сентября 2016, 03:32

Нацисты обстреляли российское посольство в Киеве (ВИДЕО)

В ночь с 16 на 17 сентября 2016 года неизвестные устроили «обстрел» посольства РФ в Киеве.
17 сентября 2016, 00:52
заместитель начальника ЦУВ ДНР, председатель ликвидационной комиссии ЦУВ ДНР Геннадий Величко

Центр управления восстановлением ДНР прекратил свою работу

Центр управления восстановлением (ЦУВ) ДНР, в обязанности которого входил контроль за поставляемой в Республику гуманитарной помощью, 15 сентября 2016 года завершил свою работу. Обязанности и полномочия ЦУВ переданы в МЧС Донецкой Народной Республики.
17 сентября 2016, 00:33
Вячеслав Мальцев

Адепты секты Мальцева готовят беспорядки после выборов в Госдуму (ВИДЕО)

Второй номер в списке партии пятой колонны «Парнас» Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников из регионов России брать открепительные удостоверения и приезжать на выборы в Москву.
16 сентября 2016, 23:33
эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева

Макеева: Выборы – повод для включения в состав России новых территорий

Эксперт Центра геополитических экспертиз, глава Информационной службы Евразийского союза молодёжи (ЕСМ) Наталья Макеева поделилась с читателями своего блога в Facebook соображениями о предстоящих 18 сентября 2016 года выборах в Государственную Думу РФ.
16 сентября 2016, 23:21
Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Мария Катасонова

Катасонова: Россия должна отстаивать свой кибер-суверенитет

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ VII созыва от партии «Родина» Мария Катасонова считает необходимым создание Киберармии России для защиты кибер-суверенитета страны в глобальном мире. «Мир, в котором мы живём, изменился.
16 сентября 2016, 15:43
Руководитель агентства NewsFront Константин Кнырик

Кнырик: Задержание Сазоновой и Белоуса обернётся международным скандалом

Задержанные полицией самопровозглашенной республики Косово 15 сентября 2016 года журналисты российского издания NewsFront Оксана Сазонова и Сергей Белоус прибыли на незаконно отторгнутую у Сербии территорию с целью снять кадры для документального фильма, посвященного православным храмам Косово, которые с санкции местных властей периодически подвергаются нападениям и поджогам.
16 сентября 2016, 13:26
Журналистка Оксана Сазонова

В Косово задержаны журналисты российского издания NewsFront

Двое российских журналистов задержаны в самопровозглашенной республике Косово. Как сообщает портал «Новости@mail.
16 сентября 2016, 08:44
писатель и блоггер, доброволец армии Новороссии Павел «Шекспир» Раста

Раста: Убей в себе укропа!

Украинские каратели настолько погрязли в мародерстве, что их объектами добычи становятся, пожалуй, самые непредсказуемые вещи, такие как женское нижнее белье. «Доблестные воины АТО являют чудеса героизма.
15 сентября 2016, 08:52
Министр финансов РФ Антон Силуанов

В России начинается масштабная реформа ОСАГО

Министерство финансов РФ намерено реформировать систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
15 сентября 2016, 08:28

Под Белгородом и Воронежем военнослужащие ЗВО осваивают тактику городского боя

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующиеся в приграничных с бывшей Украиной Белгородской и Воронежской областях, приступили к учениям по действию в условиях городского боя.
15 сентября 2016, 08:08
Глава МИД Китая Ван И

Китай призвал договариваться с КНДР, а не запугивать санкциями

Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в ходе разговора со своим японским коллегой Фумио Кисидой не поддержал введение односторонних санкций в отношении КНДР. По мнению китайского министра, необходимо возобновление диалога с КНДР.
15 сентября 2016, 07:02

Новосформированная дивизия территориальной обороны защитит Крым от диверсантов

В Севастополе создана 47-я дивизия территориальной обороны, в задачи которой будет входить защита стратегических объектов и противодействие террористам и диверсантам, проникающим на Крымский полуостров из бывшей Украины.
15 сентября 2016, 06:41
директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

МВФ выделит киевской хунте миллиард долларов на убийство детей Донбасса

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении очередного транша в размере 1 миллиард долларов для Украины в рамках четырёхлетней программы помощи.
14 сентября 2016, 20:56
первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир

Авиаудары ВКС РФ по ДАИШ не позволили террористам повторно захватить Пальмиру

Российская авиация нанесла удары по местам скопления боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ) на территории Сирии.
14 сентября 2016, 20:41
Глава ДНР Александр Захарченко

Захарченко объявил об одностороннем прекращении огня

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о введении одностороннего режима прекращения огня с 00 часов 15 сентября 2016 года.
14 сентября 2016, 20:11
Хиллари Клинтон

Американский телеведущий сообщил о «смерти» Хиллари Клинтон

Телеведущий американского канал ABC7 Джо Торрес начал выпуск новостей с информации о якобы "смерти" кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает Газета.
14 сентября 2016, 19:32
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Жириновский призвал снять с выборов «Парнас» и «Яблоко»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что пятая колонна в лице либеральных партий «Парнас» и «Яблоко» не должна принимать участие в выборах в Государственную Думу РФ, так как они покушаются на суверенитет и территориальную целостность России.
14 сентября 2016, 19:16
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Коровин: Национальные республики должны уйти в небытие

Существующие в России национальные республики (Татарстан, Якутия, Чечня и т.д.) – порождение марксистского модерна, государства в государстве.
14 сентября 2016, 19:16
Петр Порошенко

Порошенко подал в международный суд иск против России

Президент Украины Пётр Порошенко подал иск в международный суд против РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву и уже отправил уведомление в российский МИД, говорится в сообщении ведомства.
14 сентября 2016, 12:41
Губернатор Орловской области Вадим Потомский

Майдан начнется с Орла?

Блоггер Тамерлан Руссов опубликовал на портале КОНТ инсайдерскую информацию о возможных беспорядках в Орловской области после выборов в Государственную Думу РФ.
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