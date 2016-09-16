Посёлок Спартак в районе Донецкого аэропорта, через который уже два года проходит линия фронта, фактически оказался брошен на произвол судьбы. В настоящее время там проживают около 80 человек, в том числе двое детей школьного возраста, две пожилые женщины-инвалида и парень-инвалид. Гуманитарная помощь до жителей Спартака не доходит, отмечает активистка «Патриотических Сил Донбасса», журналист и блоггер Надя Инди, доставившая вместе с бойцами бригады «Восток» в посёлок на передовой гуманитарные гигиенические наборы, медикаменты по заявкам и канцелярию, собранные жителями РФ и активистами «Патриотических сил Донбасса».
«Примечателен тот факт (и сами жители свидетельствуют о том), что, когда весь Донецк уже якобы получал гуманитарную помощь из России - Спартак не получал ничего.
Все самое тяжелое время поселок выживал лишь за счет помощи военных, которые привозили жителям "тормозки". И лишь чехи привезли им первую помощь. Вот так и бывает, что в центре Донецка самые "неимущие" скармливали каши котам и собакам (или просто бросали их у пунктов выдачи гумпомощи), а там, где она по-настоящему была нужна - ее не было», - свидетельствует Инди.
По словам одной из жительниц Спартака Веры, которая занимается административными вопросами, постоянную помощь людям оказывала администрация города Ясиноватая, пока во главе её стоял один из командиров бригады «Восток» Юрий Яненко. В марте 2016 года Яненко был снят с должности. Теперь его имя всячески пытаются очернить лизоблюдские деятели из всевозможных комиссий и подконтрольные им СМИ, пишет активистка «Патриотических сил Донбасса».
«Тогда, когда Спартаку в помощи отказывали все госслужбы Республики - им не отказывал Юрий Витальевич и еще несколько командиров "Востока" (отдельную благодарность Вера передала и командиру с позывным "Грузин"). Был даже случай, когда в три часа ночи на Спартаке пробило в результате очередного обстрела какую-то трубу, и вода хлестала по улице с мощностью 8 тонн в минуту. Так вот, МЧС Республики просто проигнорировало их обращение с просьбой о помощи, так как все вокруг уже плавало. Готово было откликнуться МЧС (!) Мариуполя (хахаха) и, конечно же, помощь оказал Яненко. Вот такой вот цирк», - заключает Инди.
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