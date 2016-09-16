Катасонова: Россия должна отстаивать свой кибер-суверенитет
Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ VII созыва от партии «Родина» Мария Катасонова считает необходимым создание Киберармии России для защиты кибер-суверенитета страны в глобальном мире.
«Мир, в котором мы живём, изменился. Реальность постепенно вытесняется виртуальным пространством. Информационное пространство стало важным элементом в войнах нового типа – сетецентрических войнах. На примере последних событий мы видим, как в США не утихает истерия вокруг якобы русских хакеров, взламывающих американские сети. Приятно, конечно, но наши тут не при чём. До сих пор не было представлено никаких доказательств “руки Кремля”. Скорее это взаимные разборки или дело рук романтиков типа Сноудена или Ассанжа, восставших против лживой и коррумпированной политической системы США. И очень жаль! Государство Российское должно отстаивать свой кибер-суверенитет в глобальном мире. Должны существовать специализированные силы сдерживания - для защиты и необходимого нападения в условиях потенциальной агрессии. Пока мы в этой войне нового типа почти безоружны», - пишет на своей странице в Facebook кандидат в депутаты.
По словам Катасоновой, на смену ядерному сдерживанию приходит информационное, и Киберармия России не должна скрывать свое существование, а, наоборот, действовать, демонстрируя миру пример открытости и огромных способностей.
«В нашем арсенале должны быть средства обороны и наступления, тем более информационное оружие не считается летальным, запрещенных калибров в нем нет. Это развязывает руки нашим врагам, не должно смущать и нас», - заявляет Катасонова.
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