Кнырик: Задержание Сазоновой и Белоуса обернётся международным скандалом
Задержанные полицией самопровозглашенной республики Косово 15 сентября 2016 года журналисты российского издания NewsFront Оксана Сазонова и Сергей Белоус прибыли на незаконно отторгнутую у Сербии территорию с целью снять кадры для документального фильма, посвященного православным храмам Косово, которые с санкции местных властей периодически подвергаются нападениям и поджогам. Об этом рассказал корреспонденту портала «Евразия» руководитель новостного агентства NewsFront Константин Кнырик.
Работа представителей СМИ в Косово была согласована с местной епархией, добавил Кнырик. Кроме того, Сазонова и Белоус собирались посетить одну из сербских многодетных семей, пострадавшую в результате военного конфликта, чтобы пригласить их на мероприятие в Россию.
Кнырик добавил, что сегодня утром Оксане Сазоновой удалось выйти на связь. Она сообщила, что в ближайшее время в Приштине над ней и её коллегой должен состояться суд по обвинению в «незаконном пересечении границы». В лучшем случае, им грозит штраф в размере 2500 евро с человека и депортация на административную границу с Сербией. Если журналисты не будут освобождены, то дело грозит обернуться серьезным международным скандалом, пояснил руководитель NewsFront.
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