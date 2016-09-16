В Косово задержаны журналисты российского издания NewsFront
Двое российских журналистов задержаны в самопровозглашенной республике Косово.
Как сообщает портал «Новости@mail.ru» со ссылкой на белградский Медиацентр имени Ногина и Куринного «Руски Експрес» («Русский экспресс»), главный редактор портала NewsFront Оксана Сазонова и её коллега Сергей Белоус были задержаны косовской полицией в районе города Велика Хоча. По словам водителя журналистов Звонко Михайловича, у них потребовали паспорта и косовские визы. Так как виз самопровозглашенного государства у российских репортеров не оказалось, их доставили в полицейский участок в городе Велика Хоча, а затем – в Приштину.
В настоящий момент связи с Сазоновой и Белоусом нет. Как отметил Михайлович, в полиции заявили ему, что российские журналисты будут депортированы до административного перехода с Сербией. Однако когда это произойдет, не уточнили.
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