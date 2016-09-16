Украинские каратели настолько погрязли в мародерстве, что их объектами добычи становятся, пожалуй, самые непредсказуемые вещи, такие как женское нижнее белье.
«Доблестные воины АТО являют чудеса героизма. Но героичней всего они отличаются на ниве мародёрства. Ничего не оставляют проклятым сепарам. На отбитых у них позициях, к примеру, мы обнаруживали, что сняты и унесены почти все двери и даже часть оконных рам. То, что их именно отмородёрили, у нас сомнений не было - герои АТО периодически выкладывают героические ролики на ютьюбе, где с гордостью показывают имущество, отправляемое ими в родные поселения на склонах седых Карпат. И двери они, почему-то, особенно любят. Причём, состояние дверей значения не имеет - раздолбанные двери от сараев тоже идут на ура. Но то такое. Двери я ещё как-то могу понять. Но у героев из Винницы, Львова и Тернополя есть и вовсе прелестная фишка - они "затрофеивают" бывшее в употреблении женское бельё и отсылают его своим бабам. Я серьёзно - не шучу сейчас от слова "ни разу". Как реагируют их "вторые половины" на такие подарки - мне не ведомо. Видимо, довольны. Если серьёзно - мой мозг не может этого осмыслить. Как это, вообще? Что это, вообще? Как можно своей женщине подарить чьи-то поиметые трусы, да ещё и гордиться этим? Как мужчина, я этого постичь не могу - контакты в башке замыкает», - пишет в своей заметке на страничке в соцсети «Вконтакте» писатель и блоггер, ополченец армии ДНР Павел «Шекспир» Раста.
Очевидец удивляется тому, что существует такая огромная масса оседлого населения с менталитетом бомжей, и сравнивает вояк «АТО» с индийскими «неприкасаемыми», которые представляют собой «абсолютное кастовое днище - такое, что даже снизу стучаться некому - под ногами базальтовое ложе».
«Это идёт в разрез со всеми законами культурного и цивилизационного развития. А с другой стороны, может быть, всё и понятно - духовная деградация ведёт к деградации культурной, которая вполне себе начинает проявляться на бытовом уровне. А, возможно даже, это последствия того, что то самое "кастовое днище" там нынче захватило власть. Ведь именно его тянули на щит создатели "украинского проекта" - Грушевский, Донцов, да тот же Бандера. Культура селюков. Квазицивилизация быдла, в рамках которой это быдло принимается за идеал. Общество, в котором эталоном является человек-скот. Со всеми вытекающими последствиями. И главная цель того, что происходит сейчас под властью украинской хунты - это превращение человека в того самого скота. И это истинное содержание слова "укроп" - тот, с кем это получилось. А смешной трэш с женскими трусами - это всего лишь иллюстрация. Яркая и красноречивая. Без слов говорящая о том, что такое укроп», - подчеркивает Раста.
Главный вывод, который из всего этого следует, по мнению автора заметки – необходимо победить укропа внутри себя. При этом происхождение здесь не имеет особого значения.
«Побеждать во внутренней войне необходимо в первую очередь. Чтоб в итоге не получилось, что одни укропы воюют с другими. ЭТО самая страшная опасность. И она страшнее любых бомбёжек. И сказать здесь можно только одно: убей в себе укропа. Иначе он убьёт в тебе человека», - резюмирует «Шекспир».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".