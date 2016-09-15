Министерство финансов РФ намерено реформировать систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Отмечается, что полисы ОСАГО будут поделены на три категории в зависимости от страховой суммы: эконом (400 тысяч рублей за порчу имущества, 500 тысяч рублей – за причиненный вред здоровью), стандартный (1 миллион рублей за каждый риск) и премиум (2 миллиона за каждый риск).
Стоимость каждого из вариантов ОСАГО должен установить Банк России, сообщает телеканал «Звезда».
Изменения коснутся также коэффициентов начисления страховой выплаты. Так, вместо коэффициента мощности по предложению Минфина может быть установлен коэффициент нарушений правил дорожного движения.
Среди иных поправок в закон об ОСАГО стоит упомянуть возможную замену денежной выплаты ремонтом пострадавшего автомобиля в сервисе, с которым страховая компания имеет соответствующий договор. При этом ответственность за качество ремонта будут нести страховщики.
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