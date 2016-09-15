Под Белгородом и Воронежем военнослужащие ЗВО осваивают тактику городского боя
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующиеся в приграничных с бывшей Украиной Белгородской и Воронежской областях, приступили к учениям по действию в условиях городского боя.
Особое внимание уделяется работе снайперов и гранатометчиков. «Гранатомётчики после маскировки огневых точек будут поражать из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и автоматических гранатомётов АГС-17 скрытые позиции подразделений и технику условного противника в населённых пунктах. Они также отработают задачи по разведке, наведению авиации и корректированию огня артиллерии с применением систем позиционирования и лазерных дальномеров. Для большей эффективности обучение проходит на специальном полномасштабном макете «Город» с сооружениями, которые повторяют административные и жилые здания в реальном размере и в порядке, соответствующем типовой городской застройке», - приводит сообщение пресс-службы Минобороны РФ ИА «Новороссия».
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