Китай призвал договариваться с КНДР, а не запугивать санкциями
Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в ходе разговора со своим японским коллегой Фумио Кисидой не поддержал введение односторонних санкций в отношении КНДР.
По мнению китайского министра, необходимо возобновление диалога с КНДР. Новые санкции могут только усугубить проблему.
«Китайская сторона согласна с остальными членами Совета Безопасности ООН, о необходимой реакции в связи с новыми событиями на Корейском полуострове. Китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые не помогут решению проблемы», - приводит заявление Ван И ИА «Новороссия».
Отметим, что Совбез ООН выразил обеспокоенность в связи с очередными ядерными испытаниями в Северной Корее. Обсуждалась также необходимость выработки и принятия дополнительных санкций в отношении КНДР.
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