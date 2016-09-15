Новосформированная дивизия территориальной обороны защитит Крым от диверсантов
В Севастополе создана 47-я дивизия территориальной обороны, в задачи которой будет входить защита стратегических объектов и противодействие террористам и диверсантам, проникающим на Крымский полуостров из бывшей Украины.
Новое соединение было сформировано в конце августа 2016 года из состава резервистов, несколько раз в год проходящих военные сборы. В ходе учений «Кавказ-2016» один из батальонов 47-й дивизии был поднят по тревоге и взял под охрану военные объекты Крыма и Севастополя, передает Lenta.ru. Также личный состав дивизии прошел подготовку по противодействию диверсантам противника.
Об организационно-штатной структуре и численности 47-й дивизии территориальной обороны не сообщается. Известно, что в ее состав входят несколько батальонов. На вооружении бойцов легкое стрелковое оружие и минометы, передвигаются на грузовых автомобилях.
«Им круглосуточно придется защищать не только военные объекты, но и мосты, тоннели, дороги, электростанции и другие не менее важные инфраструктурные объекты. Поэтому создание в Крыму дивизии территориальной обороны вполне оправдано», - рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Напомним, что 7 августа 2016 года имела место попытка прорыва в Крым украинской диверсионной группы. В ходе ее ликвидации погибли двое российских военнослужащих. 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о предотвращении на полуострове серии террористических актов, которые готовились украинскими диверсантами. Действовавшими под прикрытием Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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