МВФ выделит киевской хунте миллиард долларов на убийство детей Донбасса
Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении очередного транша в размере 1 миллиард долларов для Украины в рамках четырёхлетней программы помощи.
Против дальнейшего спонсирования киевской хунты выступила лишь Россия, однако мнение ее представителя было проигнорировано.
Как уточняет Lenta.ru, хунта должна была получить транш от МВФ в размере 1,7 миллиардов долларов ещё в конце декабря 2015 года, однако он был задержан из-за отказа Киева выплатить РФ долг в размере 3 миллиардов долларов. Впоследствии, под давлением США в МВФ были приняты новые правила, позволяющие кредитовать должников, если это в интересах Запада.
По мнению директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, украинская экономика начинает демонстрировать признаки восстановления, что послужило основанием для предоставления данного транша.
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