Авиаудары ВКС РФ по ДАИШ не позволили террористам повторно захватить Пальмиру
Российская авиация нанесла удары по местам скопления боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ) на территории Сирии.
В результате авиаударов севернее Пальмиры группировка ДАИШ потеряла около 250 террористов и 15 «техничек» (пикапов с установленными крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками), передает Lenta.ru.
По словам первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира, своевременное выявление и уничтожение боевиков ДАИШ позволило избежать контрнаступления террористов на Пальмиру, освобожденную сирийско-российскими войсками 27 марта 2016 года.
Напомним, что с 12 сентября 2016 года в Сирии объявлен очередной режим прекращения огня между правительственными силами и т.н. «умеренными» джихадистами, поддерживаемыми США. Однако на запрещенные в России террористические группировки ДАИШ, «Джебхат Фатх аш-Шам» (до 28 июля 2016 года – «Джебхат-ан-Нусра» - прим.ред.) перемирие не распространяется.
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