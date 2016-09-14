Захарченко объявил об одностороннем прекращении огня
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о введении одностороннего режима прекращения огня с 00 часов 15 сентября 2016 года.
«Мы можем объявить, что в ночь с 14-го с 00 часов на 15 сентября прекращаем любые обстрелы территории, ведение любых боевых действий и призываем украинскую сторону к этому отнестись серьезно и на деле показать, что они готовы это делать, а не декларативно заявлять», - цитирует лидера ДНР РИА Новости.
Напомним, что, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня с 1 сентября 2016 года, украинские террористы продолжают варварские обстрелы городов Донбасса. Так, в ночь на 14 сентября 2016 года в Червоногвардейском районе Макеевки зафиксированы пять попаданий в жилые дома. Двое мирных жителей получили ранения.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".