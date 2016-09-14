Телеведущий американского канал ABC7 Джо Торрес начал выпуск новостей с информации о якобы "смерти" кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает Газета.Ru

И только после того как эта, возможно, намеренная ошибка ведущего попал в верхние строчки новостей, последовало опровержение от телеканала, сообщившего, что "на самом деле Клинтон жива". Приносить извинения пришлось и всем интернет-изданиям, успевшим перепечатать эту "новость".