Жириновский призвал снять с выборов «Парнас» и «Яблоко»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что пятая колонна в лице либеральных партий «Парнас» и «Яблоко» не должна принимать участие в выборах в Государственную Думу РФ, так как они покушаются на суверенитет и территориальную целостность России.
«Они против присоединения Крыма. Ни в одной стране мир не допустили бы партии, которые выступают за расчленение страны, против Конституции. А они спокойненько идут на выборы и мечтают, что у них будут какие-то фракции», - возмутился лидер либерал-демократов.
Также Жириновский призвал немедленно присоединить все непризнанные республики к России. В частности, Абхазию лидер ЛДПР призвал включить в состав Краснодарского края, а Приднестровье сделать частью Крымской области.
Как пишет «Политнавигатор», Жириновский также приписал заслугу воссоединения Крыма с Россией исключительно себе и своей партии.
«“Единой России” и “Справедливой России” вообще не было тогда. Коммунисты молчали, чтобы не сделать плохо КПУ. Мы единственные. Сейчас мы просим севастопольцев поддержать нашего кандидата. Но ведь это же “Единая Россия” заключила Харьковские соглашения с Януковичем, она проиграла на Украине. Какое отношение к Крыму и Севастополю имеет “Единая Россия”? Там нас любят», - заявил Жириновский, добавив, что ЛДПР всегда выступала за возвращение Крыма в состав России.
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