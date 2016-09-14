Коровин: Национальные республики должны уйти в небытие
Существующие в России национальные республики (Татарстан, Якутия, Чечня и т.д.) – порождение марксистского модерна, государства в государстве. При этом республики как государственные образования есть, а народы – как органические исторические общности, создавшие тысячелетнюю российскую государственность, юридически не существуют, отмечает директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин.
«Отказавшись от советской, марксистской по своей сути, идеологической доминанты, нравится это кому-то или нет, мы всё ещё до сих пор остаёмся в рамках того понятийного пространства, которое было сформировано в Европе в эпоху модерна, завершившуюся на наших глазах. Эта понятийная идейная основа западного цивилизационного опыта, адаптированная большевиками под российские условия в прошлом столетии, всё ещё определяет наше сознание. У нас есть республики с атрибутами суверенитета и даже некие абстрактные национальности, в определение которых каждый вкладывает что-то своё, не понимая, что это явление – национальность – представляет из себя по сути. Но у нас номинально нет народов с их традициями, считавшимися марксистами пережитком, и религиями, считавшимися марксистами мракобесием. Мы никак не вырвемся из лап агонизирующего модерна. Никак не выберемся из под обломков давно устаревших марксистских химер, порождённых европейским цивилизационным высокомерием», - пишет эксперт в своей статье для портала KM.RU.
Коровин уверен в том, что именно народы должны являться субъектами, тогда как национальные республики – химеры, участь которых – кануть в Лету.
«Россия – всё ещё традиционное государство народов с их многообразием традиций, это мультиконфессиональное, традиционное государство-империя, в котором столетиями уживаются русские, якуты, чеченцы, калмыки, татары и другие народы. И они есть. А вот республики – эти чучела народов, набитые опилками, скоро уйдут в небытие. Народы есть, и мы живы. Остальное – химеры», - заключает политолог.
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