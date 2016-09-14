Президент Украины Пётр Порошенко подал иск в международный суд против РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву и уже отправил уведомление в российский МИД, говорится в сообщении ведомства. Производство инициировано Киевом "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщает, РИА Новости .

Международный арбитражный суд либо не примет, либо не удовлетворит иск Украины к России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, прокомментировал событие сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости.