Порошенко подал в международный суд иск против России
Президент Украины Пётр Порошенко подал иск в международный суд против РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву и уже отправил уведомление в российский МИД, говорится в сообщении ведомства. Производство инициировано Киевом "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщает, РИА Новости.
Международный арбитражный суд либо не примет, либо не удовлетворит иск Украины к России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, прокомментировал событие сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости.
Так же он отметил, что поданый иск «Это бесперспективное дело. Международное сообщество давно пришло к выводу о том, что присоединение Крыма к России ни у кого не вызывает сомнения».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".