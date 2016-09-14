Блоггер Тамерлан Руссов опубликовал на портале КОНТ инсайдерскую информацию о возможных беспорядках в Орловской области после выборов в Государственную Думу РФ.
Так, по его словам, 30 апреля 2016 года произошла закрытая встреча губернатора области Вадима Потомского и его приближенных с послом Соединенных Штатов Америки в России Джоном Теффтом. Встреча проходила в музее-усадьбе русского писателя Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново в Мценском районе.
Ссылаясь на источники среди «местных патриотических товарищей»,Тамерлан Руссов утверждает, что Mercedes Benz Gelendewagen с номером 128 (47 регион) Потомского и Mercedes Е-класса с госномером а800мр (57 регион) его заместителя Геннадия Цуркова 30 апреля 2016 года около 17-00 проследовали в составе кортежа в сторону Мценска, а в районе 22-00 кортеж главы Орловской области вернулся обратно в Орёл.
Примечательно, что о готовящемся визите Теффта в Орёл упоминали местные СМИ, однако затем по данному поводу не было никакой информации.
«О чем говорили первые лица области на тайной встрече с американским надсмотрщиком в России, никому не известно. По большому счету, это предмет расследования российских спецслужб и ответственных в Кремле за кадровую политику в регионах. Однако во время ближайших выборов наряду с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом и Новосибирском обострения ситуации и массовых беспорядков, возможно, придется ожидать и в Орле», - приходит к заключению блоггер.
Добавим, что орловский губернатор Вадим Потомский является представителем КПРФ. На выборах главы региона в сентябре 2014 года за него отдали свои голоса почти 90% жителей Орловщины.
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