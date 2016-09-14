В армии Новороссии будет развернут 3-й армейский корпус
Генштаб киевской хунты забил тревогу. В ЛДНР ожидается формирование 3-го армейского корпуса в дополнение к уже существующим 1-му армейскому корпусу «Донецк» и 2-му армейскому корпусу «Луганск».
По мнению военного эксперта Константина Щемелинина, создание 3-го армейского корпуса может в корне изменить существующую расстановку сил на Донбассе. Если в настоящее время соотношение военных группировок ВСН и ВСУ оценивается как 1:3 в пользу киевской хунты (примерно 35-40 тысяч военнослужащих у защитников Донбасса и порядка 90-120 тысяч у украинских карателей), то с созданием нового оперативного объединения армия Новороссии будет доведена до 70-80 тысяч бойцов. Щемелинин не сомневается в том, что 3-й АК окажется тараном, который сломает украинскую оборону и позволит ВСН выйти на стратегический простор бывшей Украины.
«Вообще, с появлением 3 АК, нацеленного на атаку, картина противостояния на Донбассе может радикально измениться: после очередного обострения ситуации и «размораживания конфликта», вполне может стать, что 3 АК пойдет на Днепропетровск, 2 АК – на Одессу, а 1 АК – на Харьков. Те, кто думает, что этот вариант невозможен, следует оценить военную обстановку по-новому: с 3 АК у ополчения будет до 70-80 тыс. мотивированных защитников против 90-120 тыс. (в большинстве своем) желающих демобилизации солдат со стороны Украины», - пишет эксперт в своей статье для ИА «Новороссия».
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