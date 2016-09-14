Эксперт: Американцы наладили наркотрафик из Афганистана в Россию, Евросоюз и Китай
С приходом в Афганистан американцев наркотрафик в соседние государства значительно усилился, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
По мнению эксперта, основными направлениями наркотрафика остаются Россия, Китай и страны Европы, тогда как в США только 0,4% афганского героина, сообщает «Политнавигатор».
«Объективно американцы не были заинтересованы в подавлении наркотрафика. Во-первых, они опасались настроить против себя широкие массы крестьянства, а в этой отрасли занято порядка 2,5 млн человек, и у каждого на гвозде Калашников висит», - подчеркнул Кабулов, добавив, что американцы и не стремились бороться с производством героина в Афганистане.
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