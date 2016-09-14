Украинский солдат расстрелял двоих сослуживцев и перешел на сторону ЛНР
На временно оккупированной киевскими карателями территории Луганской Народной Республики между военнослужащими 28-й отдельной мехбригады ВСУ (место дислокации – Черноморское, Одесская область) произошёл конфликт. В результате двое украинских военных были убиты, пятеро получили ранения, один пропал без вести.
Инцидент произошёл в районе населенного пункта Нижнетёплое Станично-Луганского района 12 сентября 2016 года во второй половине дня. По официальной информации, озвученной так называемым «пресс-центром АТО», солдаты ВСУ столкнулись с диверсионно-разведывательной группой ЛНР.
По неофициальным данным, которые приводит одесское издание «Таймер» со ссылкой на собственный источник в ВСУ и правоохранительных органах, военнослужащий 28-й бригады расстрелял своих сослуживцев и дезертировал, предположительно, на территорию, подконтрольную ЛНР. В доказательство данной версии приводится тот факт, что отделения МВД киевской хунты в близлежащих населенных пунктах получили ориентировку на поиск вооруженного военнослужащего.
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