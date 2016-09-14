Парламент Туркменистана разрешил Бердымухамедову править пожизненно
Меджлис (Парламент) Туркменистана единогласно принял новую конституцию страны, в соответствии с которой срок полномочий президента увеличен с 5 до 7 лет, а также отменено возрастное ограничение для избрания на высшую государственную должность, которое ранее составляло 79 лет.
По словам президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, новая конституция «разработана с учетом международного законотворческого опыта на основе признанных норм международного права».
Голосование по вопросу принятия нового основополагающего документа страны проходило в рамках заседания старейшин государства, передает телеканал «Звезда».
Отметим, что крайний раз выборы президента Туркменистана проходили в феврале 2012 года. Убедительную победу на них одержал Бердымухамедов, получивший более 97% голосов избирателей.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".