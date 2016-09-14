Глава министерства иностранных дел киевской хунты Павел Климкин заявил, что Украина покинет ПАСЕ, если данная организация признает полномочия российской делегации.
«Мы будем рассматривать различные варианты, вплоть до того, чтобы не участвовать в работе ПАСЕ. Конечно, я не могу сказать это народным депутатам Украины, это их суверенное решение, но я буду советовать делать очень радикальные шаги», - цитирует Климкина «Политнавигатор».
Истерика главы МИД хунты связана с предстоящими выборами в Государственную Думу РФ, в ходе которых будут избраны, в том числе, депутаты от Крыма и Севастополя. Признание Парламентской ассамблеей Совета Европы их полномочий де-факто будет означать признание российского статуса Крымского полуострова.
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