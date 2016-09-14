Стивен Сигал планирует получить паспорт гражданина России
Известный американский киноактёр и продюсер Стивен Сигал заявил о своём желании получить российское гражданство.
По его словам, он хотел бы несколько месяцев в году проводить в России со своими друзьями и людьми, которые его любят и ждут, сообщает телеканал «Звезда».
Отметим, что в настоящее время Стивен Сигал принимает участие в Международном кинофестивале «Край света», который проходит в Южно-Сахалинске.
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