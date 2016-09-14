16 сентября, пятница | evrazia.org |  Добавить в закладки |  Сделать стартовой
б.Украина | Интервью | Аналитика | Политика | Регионы | Тексты | Обзор СМИ | Геополитика | Кавказ | Сетевые войны
Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
Священный для любого мусульманина месяц Рамадан начался в Новороссии с очередных непрекращающихся обстрелов. Следует вспомнить, что с самого начала конфликта карательные батальоны фашистов сознательно уничтожали религиозные святыни, в том числе и мечети. Мусульмане-добровольцы на Донбассе – феномен Русского Мира
Феномен Русского Мира"
Профилактика расползания раковой опухоли идеологии ИГИЛ одна - создание идейной, идеологической альтернативы, которая должна стать иммунитетом от исламизма Терроризм можно победить только идеей
ИГИЛ победит только идеологическая альтернатива"
Кавказский регион является «разломом линий», так как уже по культурологическим парадигмам представляет собой зону противопоставления православно-славянской и исламской цивилизаций Кавказ в перекрестье замыслов и смыслов
Кавказ имеет все предпосылки перестать быть сосредоточием конфликтов"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Наша позиция должна быть безупречна и привлекательна, тогда она будет сильнее в сравнении с американской, которая в основе своей лжива, порочна и абсолютно цинична «Правда» Обамы: кто же слабеет на самом деле?
Америка понимает только язык силы"
США весьма заинтересованы в военном сотрудничестве с Монголией, в переходе ее армии на стандарты НАТО, в создании на ее территории своих военных баз Монгольский фактор
США заинтересованы в послушной Монголии"
Это, в сущности, был и есть флаг брокеров, маклеров, эксклюзивных дистрибьютеров, архитекторов саморазрушающихся финансовых пирамид и топ-менеджеров нефтегазовых монополий День торговли
Бело-сине-красный триколор по-прежнему символизирует торговлю"
Почему, если тебе так дороги правовые принципы, ты не выступаешь в защиту, например, каких-нибудь нацболов, если тебе так уж дорога оппозиция, или обездоленных пайщиков, надутых твоими же клиентами? А чему удивляться?
«Дело Дадина» раскручивается по методике Шарпа"
«Как мы можем вам доверять? Это я ваш партнер или террористы в Кобани?» - ноет турецкий президент: ему кажется, что почетная пешка на мировой шахматной доске может быть только одна Турецкая партия Запада
У США много пешек в ближневосточной партии"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Подвальная правда"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Вот уже больше трёх лет Донбасс и, в частности, Донецкая народная республика, устойчиво ассоциируются с войной. Это и понятно – боевые действий продолжаются, интенсивность их, к сожалению, не спадает. К призрачной «линии соприкосновения» со стороны, подко Экономика и война
Экономика и война"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Итак, восстановим события. Поздним вечером 15 июля 2015 года из Турции стали поступать тревожные события о появившейся на улицах Анкары военной техники. Так же в небе достаточно низко летали боевые вертолеты и самолеты. Позже стало известно, что в Турции Повезло с переворотом
Повезло с переворотом"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Борьба подразумевает личную вовлеченность и готовность к самопожертвованию ради великой и подчас недостижимой цели «Дело прочно, когда под ним струится кровь»
Быть солдатом!"
Власть имеет право и на диктатуру как на техническое средство для решения определенных задач «Демократия» - понятие многоликое
Демократия?!"
Материал, объект готов, нужен лишь субъект, способный начать Великое Делание Вера, воля и чудо
Дорогой Курёхина"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Только жёстко, но адекватно отвечая на вызовы США, мы сможем остудить горячие головы в Вашингтоне, напрочь отбив всякое желание соваться к нам со своими «компроматами» Компромат на Путина как политический заказ
На Западе «разоблачения» Путина не нужны"
Но остаётся ещё идея, воодушевление и вера в победу защитников Донбасса, ведь они мобилизовались для участия в истории - Русской истории Как победить Путина или почему «Путин свергает сам себя»?
Ситуация «ни мира, ни войны» разлагает эффективнее всего"

14 сентября 2016, 09:28
Известный американский киноактёр и продюсер Стивен Сигал
Стивен Сигал планирует получить паспорт гражданина России

Известный американский киноактёр и продюсер Стивен Сигал заявил о своём желании получить российское гражданство.

По его словам, он хотел бы несколько месяцев в году проводить в России со своими друзьями и людьми, которые его любят и ждут, сообщает телеканал «Звезда».

Отметим, что в настоящее время Стивен Сигал принимает участие в Международном кинофестивале «Край света», который проходит в Южно-Сахалинске.


16 сентября 2016, 15:43
Руководитель агентства NewsFront Константин Кнырик

Кнырик: Сазонову и Белоуса оштрафуют и депортируют на подконтрольную Белграду территорию

Задержанные полицией самопровозглашенной республики Косово 15 сентября 2016 года журналисты российского издания NewsFront Оксана Сазонова и Сергей Белоус прибыли на незаконно отторгнутую у Сербии территорию с целью снять кадры для документального фильма, посвященного православным храмам Косово, которые с санкции местных властей периодически подвергаются нападениям и поджогам.
16 сентября 2016, 13:26
Журналистка Оксана Сазонова

В Косово задержаны журналисты российского издания NewsFront

Двое российских журналистов задержаны в самопровозглашенной республике Косово. Как сообщает портал «Новости@mail.
16 сентября 2016, 08:44
писатель и блоггер, доброволец армии Новороссии Павел «Шекспир» Раста

Раста: Убей в себе укропа!

Украинские каратели настолько погрязли в мародерстве, что их объектами добычи становятся, пожалуй, самые непредсказуемые вещи, такие как женское нижнее белье. «Доблестные воины АТО являют чудеса героизма.
15 сентября 2016, 08:52
Министр финансов РФ Антон Силуанов

В России начинается масштабная реформа ОСАГО

Министерство финансов РФ намерено реформировать систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
15 сентября 2016, 08:28

Под Белгородом и Воронежем военнослужащие ЗВО осваивают тактику городского боя

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующиеся в приграничных с бывшей Украиной Белгородской и Воронежской областях, приступили к учениям по действию в условиях городского боя.
15 сентября 2016, 08:08
Глава МИД Китая Ван И

Китай призвал договариваться с КНДР, а не запугивать санкциями

Глава МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в ходе разговора со своим японским коллегой Фумио Кисидой не поддержал введение односторонних санкций в отношении КНДР. По мнению китайского министра, необходимо возобновление диалога с КНДР.
15 сентября 2016, 07:02

Новосформированная дивизия территориальной обороны защитит Крым от диверсантов

В Севастополе создана 47-я дивизия территориальной обороны, в задачи которой будет входить защита стратегических объектов и противодействие террористам и диверсантам, проникающим на Крымский полуостров из бывшей Украины.
15 сентября 2016, 06:41
директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

МВФ выделит киевской хунте миллиард долларов на убийство детей Донбасса

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделении очередного транша в размере 1 миллиард долларов для Украины в рамках четырёхлетней программы помощи.
14 сентября 2016, 20:56
первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир

Авиаудары ВКС РФ по ДАИШ не позволили террористам повторно захватить Пальмиру

Российская авиация нанесла удары по местам скопления боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ) на территории Сирии.
14 сентября 2016, 20:41
Глава ДНР Александр Захарченко

Захарченко объявил об одностороннем прекращении огня

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко объявил о введении одностороннего режима прекращения огня с 00 часов 15 сентября 2016 года.
14 сентября 2016, 20:11
Хиллари Клинтон

Американский телеведущий сообщил о «смерти» Хиллари Клинтон

Телеведущий американского канал ABC7 Джо Торрес начал выпуск новостей с информации о якобы "смерти" кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает Газета.
14 сентября 2016, 19:32
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Жириновский призвал снять с выборов «Парнас» и «Яблоко»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что пятая колонна в лице либеральных партий «Парнас» и «Яблоко» не должна принимать участие в выборах в Государственную Думу РФ, так как они покушаются на суверенитет и территориальную целостность России.
14 сентября 2016, 19:16
директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты РФ Валерий Коровин

Коровин: Национальные республики должны уйти в небытие

Существующие в России национальные республики (Татарстан, Якутия, Чечня и т.д.) – порождение марксистского модерна, государства в государстве.
14 сентября 2016, 19:16
Петр Порошенко

Порошенко подал в международный суд иск против России

Президент Украины Пётр Порошенко подал иск в международный суд против РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву и уже отправил уведомление в российский МИД, говорится в сообщении ведомства.
14 сентября 2016, 12:41
Губернатор Орловской области Вадим Потомский

Майдан начнется с Орла?

Блоггер Тамерлан Руссов опубликовал на портале КОНТ инсайдерскую информацию о возможных беспорядках в Орловской области после выборов в Государственную Думу РФ.
14 сентября 2016, 11:41
Константин Щемелинин

В армии Новороссии будет развернут 3-й армейский корпус

Генштаб киевской хунты забил тревогу. В ЛДНР ожидается формирование 3-го армейского корпуса в дополнение к уже существующим 1-му армейскому корпусу «Донецк» и 2-му армейскому корпусу «Луганск».
14 сентября 2016, 11:21
спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

Эксперт: Американцы наладили наркотрафик из Афганистана в Россию, Евросоюз и Китай

С приходом в Афганистан американцев наркотрафик в соседние государства значительно усилился, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
14 сентября 2016, 10:31

Украинский солдат расстрелял двоих сослуживцев и перешел на сторону ЛНР

На временно оккупированной киевскими карателями территории Луганской Народной Республики между военнослужащими 28-й отдельной мехбригады ВСУ (место дислокации – Черноморское, Одесская область) произошёл конфликт.
14 сентября 2016, 10:05
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Парламент Туркменистана разрешил Бердымухамедову править пожизненно

Меджлис (Парламент) Туркменистана единогласно принял новую конституцию страны, в соответствии с которой срок полномочий президента увеличен с 5 до 7 лет, а также отменено возрастное ограничение для избрания на высшую государственную должность, которое ранее составляло 79 лет.
14 сентября 2016, 09:48
Глава МИД киевской хунты Павел Климкин

Украина закатила истерику в ПАСЕ

Глава министерства иностранных дел киевской хунты Павел Климкин заявил, что Украина покинет ПАСЕ, если данная организация признает полномочия российской делегации.
Сетевые войны     Редакция     Все проекты
Александр

Александр

Валерий

Валерий

Валерий

Александр

Валерий Коровин. Конец проекта "Украина"

Александр Дугин. Украина. Моя война

Валерий Коровин третья мировая сетевая война

Магазин Русский патриот

информационное агентство Новороссия

МИА Новороссия


Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org"
Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".
  


Rambler's Top100