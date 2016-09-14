Разоблаченный «борец с коррупцией» Захарченко хранил миллиарды в швейцарских банках
У задержанного 9 сентября 2016 года заместителя начальника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко обнаружена сумма в 300 миллионов евро (около 22 миллиардов рублей), которая находится на счетах в шести швейцарских банках, передает телеканал «Звезда».
Уточняется, что на каждом из шести счетов предприимчивый «борец с коррупцией» хранит 45-47 миллионов евро.
В настоящее время полковник Захарченко помещен под арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.
Отметим, что в связи с задержанием Захарченко в антикоррупционном главке МВД проходят масштабные служебные проверки, инициированные главой министерства внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым.
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