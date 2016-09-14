Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден, рассекретивший в 2013 году документы о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами и получивший убежище в России, обратился к Бараку Обаме с просьбой о помиловании.
В своем обращении к американскому президенту Сноуден отметил, что обнародованная им секретная информация принесла пользу гражданам Соединенных Штатов.
«Да, в книгах записаны законы, которые говорят одно, но, возможно, именно поэтому и существует право помилования — для исключительных случаев, для тех вещей, которые кажутся незаконными на бумаге, но, когда мы думаем о них в нравственном плане, в плане этики, когда мы видим результаты, эти вещи кажутся нам очень важными. Конгресс, суды и президент — все они поменяли свою политику в результате тех публикаций. До сих пор не было обнародовано никаких доказательств того, что в результате кто-то подвергся опасности», - цитирует обращение Сноудена к Обаме ИА «Новороссия».
Издание отмечает, что экс-сотрудник ЦРУ и АНБ предпринял попытку воспользоваться, возможно, своим последним шансом на возвращение в США, так как преемник уходящего Обамы, очевидно, никогда не помилует бывшего агента.
Вместе с тем, ответ из Белого дома не заставил себя долго ждать. Пресс-секретарь американского президента Джош Эрнест сообщил, что Обама не собирается проявлять милосердие по отношению к Сноудену.
Добавим, что бывшему сотруднику американских спецслужб по совокупности предъявленных обвинений на родине грозит наказание вплоть до смертной казни.
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