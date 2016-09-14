Несмотря на очередное «прекращение огня», которое якобы было установлено, в соответствии с договоренностями в Минске, с 1 сентября 2016 года, украинские нацисты продолжают терроризировать жителей Донбасса постоянными обстрелами. По сообщениям с мест, боевики ВСУ и нацбатов используют тяжелую артиллерию калибра 120 и 152 мм.
«Ну и ночь! Новоазовский район принимал снаряды до двух часов ночи, били из минометов и ствольной артиллерии. Донецк до 4 ночи активно обстреливали район Аэропорта и ЯБП из тяжелой артиллерии 152 мм, на 7:42 нам сообщают, что до сих пор там минометные и стрелковые бои. Север и северо-запад Горловки утюжили до 3:40 из всего арсенала прифронтовой зоны, а это автоматы, крупнокалиберные пулеметы, минометы различных видов, артиллерия вплоть до калибра 152 мм. Есть прилеты в жилые дома в Коминтерново, Октябрьском, на Путиловке, в Ясиноватой (Минеральное), Макеевке (Гвардейка) и Горловке (Зайцево)», - передает «GO – Группа оповещения о военных действиях ЛДНР».
По уточненной информации, в Червоногвардейском районе Макеевки в результате прилетов украинских снарядов калибра 122-мм в ночь с 13 на 14 сентября 2016 года повреждены пять жилых домов. Двое мирных жителей получили ранения, информирует «Донецкое агентство новостей».
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