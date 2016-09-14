Генпрокуратура киевской хунты завела уголовное дело в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова. По словам Юрия Луценко, поводом стало обращение главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
«Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковые», - цитирует генпрокурора хунты Lenta.ru.
26 августа 2016 года группа депутатов Верховной Рады во главе с представителем президентского «Блока Петра Порошенко» Сергеем Каплиным зарегистрировала проект постановления об отставке главы МВД киевской хунты.
Отметим, что военного преступника Авакова неоднократно обвиняли в коррупции и провальной работе министерства внутренних дел, которое он возглавил в феврале 2014 года после нацистского переворота в Киеве.
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