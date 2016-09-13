В городе Лесной Свердловской области может появиться сквер Лаврентия Берии.
С такой инициативой выступил местный историк и общественный деятель Игорь Гребцов, воевавший в качестве добровольца в рядах Вооружённых сил Новороссии.
«Когда мне говорят о том, что Берия - это убийца, палач и враг своего народа, мне не хочется даже спорить. Зачем спорить с людьми, чьи слова построены больше на штампах и мифах, чем на знаниях исторических фактов? Но мне далека и позиция тех, кто считает Берию чуть ли не святым и делает из него культовую фигуру», - пояснил Гребцов.
Основным аргументом в пользу увековечивания памяти Берии является его вклад в создание советского атомного проекта, благодаря которому на Урале в послевоенное время появилась целая система «закрытых» городов, в которых был сосредоточен интеллектуальный потенциал, обеспечивший Советскому Союзу технологическое и военное лидерство. Одним из таких «закрытых» городов стал Свердловск-45 (с 1994 года – Лесной).
Гребцов и его соратники собираются поднимать вопрос о присвоении имени Лаврентия Берии одному из городских скверов в местной Общественной палате.
Как отмечает newsru.com, инициатива Гребцова не на шутку перепугала местных правозащитников, которые обвиняют Берию в организации репрессий.
Напомним, что Лаврентий Берия был одним из ближайших соратников советского вождя Иосифа Сталина. В 1938-1945 годы возглавлял НКВД СССР, а в послевоенные годы входил в состав «семерки» Политбюро ЦК ВКП(б), включавшей Сталина и шестерых наиболее приближенных к нему советских руководителей. Также являлся заместителем председателя Совета министров СССР, курировал работу МВД, МГБ и Министерства государственного контроля, а также работы по созданию атомного оружия. После смерти Сталина в результате борьбы за власть был по указу первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева снят со всех постов, обвинен в шпионаже и стремлении к реставрации капитализма в СССР, арестован и расстрелян.
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