Венгрия исключила Ассельборна из числа серьезных политиков
В Будапеште прокомментировали заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, предложившего исключить Венгрию из ЕС за противодействие нелегальной миграции. Это, по мнению люксембургского политика, является преступлением против европейских ценностей.
«Он (Ассельборн) уже давно исключил себя из ряда всерьез воспринимаемых политиков. Видно, что Ассельборн живет недалеко от Брюсселя, потому что он говорит назидательно и заносчиво», - цитирует главу МИД Венгрии Петра Сийярто«Российская Газета».
Между тем, в Госдуме РФ предположили, что зависимый от канцлера Германии Ангелы Меркель и не способный к самостоятельным действиям карликовый Люксембург завидует тому, что Будапешт защищает свои национальные интересы. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, член фракции «Справедливая Россия» Александр Романович, пишет «Экономика сегодня».
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