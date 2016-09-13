WADA разрешало американским спортсменам принимать допинг
Сестры Уильямс и гимнастка Байлз с разрешения антидопингового агентства (ВАДА) принимали запрещенные препараты в терапевтических целях, сообщается в документах, распространенных группой хакеров Fancy Bear, взломавших базу данных агентства. Хакерысумели получить конфиденциальные данные, которые указывают на применение запрещенных препаратов известными спортсменами из США, в том числе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, пишет итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Согласно этому сообщению, хакерам удалось получить доступ к закрытой информации, из которой следует, что ряд знаменитых американских спортсменов предоставляли ВАДА медицинские справки, объясняющие подозрительные результаты их допинг-проб, сообщает Интерфакс.
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