Сестры Уильямс и гимнастка Байлз с разрешения антидопингового агентства (ВАДА) принимали запрещенные препараты в терапевтических целях, сообщается в документах, распространенных группой хакеров Fancy Bear, взломавших базу данных агентства. Хакеры сумели получить конфиденциальные данные, которые указывают на применение запрещенных препаратов известными спортсменами из США, в том числе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, пишет итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Согласно этому сообщению, хакерам удалось получить доступ к закрытой информации, из которой следует, что ряд знаменитых американских спортсменов предоставляли ВАДА медицинские справки, объясняющие подозрительные результаты их допинг-проб, сообщает Интерфакс .