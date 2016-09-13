Глава Летнего отряда РФ отправлен под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест гендиректора ФГУП "Специальный летный отряд "Россия" Ярослава Одинцева за привышение должностных полномочий.
"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Одинцева избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест до 6 ноября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, подсудимый обвиняется в превышение должностных полномочий.
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