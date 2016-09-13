Соединённые Штаты Америки вынуждены были снять санкции с «Рособоронэкспорта» и связанных с ним военных компаний, сообщает телеканал «Звезда».
Связано это с необходимостью технического обслуживания ранее закупленных у РФ вертолётов Ми-17 (экспортный вариант Ми-8).
Уточняется, что санкции в отношении «Рособоронэкспорта» сняты на два года, однако при необходимости этот срок может быть продлён.
Напомним, что 6 сентября 2016 года стало известно, что США ввели дополнительный пакет санкций в отношении РФ, под которые попала 81 организация.
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