Турция направила официальный запрос в США на выдачу проповедника Гюлена
Министерство юстиции Турции направило в Соединённые Штаты официальный запрос на арест исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают главным организатором военного путча 15 июля 2016 года.
Документ об аресте Гюлена был подписан генпрокуратурой Турции еще месяц назад и был передан в Минюст для согласования и передачи властям США, уточняет ИА «Новороссия».
В Анкаре считают, что ради сохранения дружеских отношений Вашингтон должен выдать Гюлена турецким правоохранительным органам.
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