Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал исключить Венгрию из состава Евросоюза за «нарушение фундаментальных европейских ценностей».
Главу дипломатии карликового государства возмутила жестка политика Виктора Орбана по отношению к мигрантам с Ближнего Востока. Ассельборн считает, что Будапешт близок к тому, чтобы «начать расстреливать беженцев», пытающихся пересечь границу страны, сообщает РИА Новости.
«Мы не можем смириться с тем, что фундаментальные ценности Евросоюза массово нарушаются. Страны, которые, как Венгрия, строят ограждения против военных беженцев, ограничивают свободу прессы и независимость судебной власти, должны быть временно или навсегда исключены из ЕС», - заявил люксембургский министр в интервью Die Welt.
Отметим, что Виктор Орбан заявил о начале строительства защитных сооружений на венгерско-сербской границе с целью остановить поток беженцев, рвущихся в Европу.
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